Россия ввела ограничения на всю рыбную продукцию из Армении

Россельхознадзор временно приостановил сертификацию рыбной продукции еще двух армянских предприятий, в результате чего под ограничения попали поставки всей рыбы и рыбной продукции из Армении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет, и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий», — сообщили в Россельхознадзоре.
В ведомстве напомнили, что ранее попросили армянскую сторону временно прекратить сертификацию продукции всех рыбоперерабатывающих предприятий, за исключением компаний «МФ Экспорт» и «Инвест плюс», которые участвовали в инспекции. Для них был введен режим усиленного лабораторного контроля.
Ограничения Россельхознадзора на поставки рыбы и ряда других продовольственных товаров из Армении были расширены с начала июня, когда ведомство поэтапно ввело запреты на сертификацию и ввоз различных категорий продукции, включая живую рыбу, фрукты, овощи и сухофрукты, а также ограничило транзит части товаров по территории ЕАЭС. Меры действуют до «выработки алгоритма по обеспечению безопасности» поставок.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ограничения связаны исключительно с выявленными нарушениями и основаны на многолетней базе данных по предприятиям, результатах лабораторного контроля и истории поставок. По его словам, решения принимаются не спонтанно, а на основе накопленных данных.
Он отметил, что в Армении сохраняются системные проблемы с внутренним контролем и кооперацией в агросекторе, из-за чего продукция формируется крупными партиями, что затрудняет ее проверку на границе. По его оценке, контроль должен осуществляться на уровне производства, а не на этапе ввоза.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Еврокомиссия разрабатывает программу торговых мер, направленных на поддержку экономики Армении в качестве мер компенсации российских импортных ограничений.
Меры предусматривают снижение пошлин на экспорт около 20 категорий армянских товаров, их объем оценивается примерно в €420 млн в год. По данным собеседников FT, подобное предложение может быть официально выдвинуто в течение ближайших недель.
В последние годы Армения последовательно развивает отношения с ЕC. Президент России Владимир Путин не раз предупреждал Ереван, что тому следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС и только в таком случае возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».
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