Россия ввела ограничения на всю рыбную продукцию из Армении

Ограничения Россельхознадзора на поставки рыбы и ряда других продовольственных товаров из Армении были расширены с начала июня, когда ведомство поэтапно ввело запреты на сертификацию и ввоз различных категорий продукции, включая живую рыбу, фрукты, овощи и сухофрукты, а также ограничило транзит части товаров по территории ЕАЭС. Меры действуют до «выработки алгоритма по обеспечению безопасности» поставок.