В Дагестане задержан 17-летний организатор террористической сети

В Республике Дагестан был задержан 17-летний подросток, который, по информации Следственного комитета РФ, является создателем и администратором международной террористической сети. Его деятельность была направлена на вербовку российских подростков для совершения массовых убийств в школах, а также для организации терактов на объектах транспорта и ложных минирований социальных учреждений, сообщает СКР.
По данным следствия, деятельность подростка курировалась спецслужбами Украины. Он работал в связке с тремя гражданами Украины и другими сообщниками из-за рубежа, которые находились на связи с украинскими спецслужбами.
В ходе допроса задержанный подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Он также сообщил о других аналогичных преступлениях в различных регионах России, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Оренбург, Красноярск, Липецк, Калугу, Ставропольский край и Республику Бурятия.
Методы вербовки: Злоумышленник давал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и методам конспирации. Его сеть также занималась поджогами автомобилей и рассылкой ложных сообщений о минированиях в образовательных учреждениях в США и Европе.
Подросток был арестован и ему предъявлено обвинение в приготовлении к убийству школьников. Следственные органы продолжают работу по установлению других эпизодов его противоправной деятельности и выявлению сообщников.
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