Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане задержан 17-летний организатор террористической сети

В Республике Дагестан был задержан 17-летний подросток, который, по информации Следственного комитета РФ, является создателем и администратором международной террористической сети. Его деятельность была направлена на вербовку российских подростков для совершения массовых убийств в школах, а также для организации терактов на объектах транспорта и ложных минирований социальных учреждений.

В Республике Дагестан был задержан 17-летний подросток, который, по информации Следственного комитета РФ, является создателем и администратором международной террористической сети. Его деятельность была направлена на вербовку российских подростков для совершения массовых убийств в школах, а также для организации терактов на объектах транспорта и ложных минирований социальных учреждений, сообщает СКР.

Подросток был задержан в результате совместной операции ФСБ, МВД и Следственного комитета России. На момент ареста он управлял информационными ресурсами, пропагандирующими террористическую идеологию, с аудиторией более 200 тысяч подписчиков, из которых около 5 тысяч были активными участниками.

По данным следствия, деятельность подростка курировалась спецслужбами Украины. Он работал в связке с тремя гражданами Украины и другими сообщниками из-за рубежа, которые находились на связи с украинскими спецслужбами.

В ходе допроса задержанный подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Он также сообщил о других аналогичных преступлениях в различных регионах России, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Оренбург, Красноярск, Липецк, Калугу, Ставропольский край и Республику Бурятия.

Методы вербовки: Злоумышленник давал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и методам конспирации. Его сеть также занималась поджогами автомобилей и рассылкой ложных сообщений о минированиях в образовательных учреждениях в США и Европе.

Подросток был арестован и ему предъявлено обвинение в приготовлении к убийству школьников. Следственные органы продолжают работу по установлению других эпизодов его противоправной деятельности и выявлению сообщников.

Как всегда вырастут цены: чем грозит ужесточение правил для самозанятых.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше