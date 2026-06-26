В Дагестане задержан 17-летний организатор террористической сети

В Республике Дагестан был задержан 17-летний подросток, который, по информации Следственного комитета РФ, является создателем и администратором международной террористической сети. Его деятельность была направлена на вербовку российских подростков для совершения массовых убийств в школах, а также для организации терактов на объектах транспорта и ложных минирований социальных учреждений.