Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Варшаве

Легкомоторный самолет разбился при посадке в варшавском аэропорту Бемово. Пилот и пассажир погибли. Также пострадал сотрудник аэропорта, находившийся на взлетно-посадочной полосе в момент крушения, передает местная радиостанция RMF FM.

Легкомоторный самолет разбился при посадке в варшавском аэропорту Бемово. Пилот и пассажир погибли. Также пострадал сотрудник аэропорта, находившийся на взлетно-посадочной полосе в момент крушения, передает местная радиостанция RMF FM.

Как утверждает радиостанция, это был частный самолет, следовавший из Вроцлава. Во время посадки его крыло задело металлический гараж — в нем стояла машина с водителем за рулем. Мужчина получил ранения, пилот и пассажир самолета погибли на месте.

Сам самолет полностью уничтожен. Сотрудники экстренных служб уже потушили его обломки.