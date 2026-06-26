В Японии эвакуировали более 2 млн жителей из-за сильных дождей и тайфуна

Сервис о погоде Tenki уточняет, что тайфун № 7 находится примерно в 230 км к юго-западу от японского Амами и движется на северо-восток со скоростью 15 км/ч. Максимальная скорость ветра вблизи центра — 23 м/с. Тайфун должен пройти примерно в 140 км к юго-западу от Якусимы. К югу от Японии зафиксирован еще один тайфун — № 8, который движется со скоростью 30 км/ч. По прогнозам синоптиков, около полуночи по местному времени он пройдет в 160 км от Сиономисаки.