В Госдуме ответили на угрозы Зеленского атаковать Крым

Журавлев напомнил, что тем, кто посягает на русский Крым, стоит помнить, как ожесточенно его защищали — и в годы Крымской войны, и в период Великой Отечественной, и в последующие времена. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровских войск эта земля не стала легкой добычей.