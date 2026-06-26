Журавлев напомнил, что тем, кто посягает на русский Крым, стоит помнить, как ожесточенно его защищали — и в годы Крымской войны, и в период Великой Отечественной, и в последующие времена. Ни для англо-французской коалиции, ни для гитлеровских войск эта земля не стала легкой добычей.
«Пусть попробуют: обязательно получат по зубам и отступят — таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш. Он вернулся, что называется, в родную гавань», — отметил собеседник NEWS.ru.
Депутат обратил внимание, что на территории Крыма Россия развивает дорожную сеть и поднимает экономику. Именно эти достижения, по его словам, киевский режим намерен уничтожить, пытаясь отбросить регион к тому состоянию, в котором он находился долгие годы в составе Украины.
Журавлев также заявил о необходимости превентивных мер, которые исключили бы атаки ВСУ на полуостров. По мнению политика, требуется полностью ликвидировать украинскую индустрию беспилотников — от производства на европейских заводах до доставки техники к линии фронта.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых операций, в том числе на крымском направлении. Он уточнил, что реализация этих замыслов зависит от решений стран G7 по поставкам вооружений, которые Киев ранее запрашивал у западных союзников.