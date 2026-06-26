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После скандала с выплатами в правительстве ответили, сменит ли Бибисара Асаубаева гражданство

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказал, чем закончился скандал с выплатами шахматистке Бибисаре Асаубаевой, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Серик Жарасбаев отметил, что вопросы финансирования урегулированы.

«Я еще раз хочу повторить, что никакого вопроса о смене гражданства Бибисары Асаубаевой не стоит — я не знаю, кто этот вопрос поднял и зачем его вообще обсуждает. Бибисара Асаубаева — патриот нашей страны! Она выдающийся спортсмен, который достиг больших высот в шахматах. Впервые в истории у нас есть спортсмен в шахматах, которая завоевала три раза подряд “золото” чемпионата мира. Мы с уважением относимся к Бибисаре. В ближайшее время мы ожидаем, что она прибудет в Астану и в торжественной обстановке ей будет вручена госнаграда», — заверил вице-министр.

Ранее Асаубаева сделала важное заявление с просьбой о помощи. После этого в Министерстве туризма и спорта прокомментировали сложившуюся ситуацию.