После скандала с выплатами в правительстве ответили, сменит ли Бибисара Асаубаева гражданство

«Я еще раз хочу повторить, что никакого вопроса о смене гражданства Бибисары Асаубаевой не стоит — я не знаю, кто этот вопрос поднял и зачем его вообще обсуждает. Бибисара Асаубаева — патриот нашей страны! Она выдающийся спортсмен, который достиг больших высот в шахматах. Впервые в истории у нас есть спортсмен в шахматах, которая завоевала три раза подряд “золото” чемпионата мира. Мы с уважением относимся к Бибисаре. В ближайшее время мы ожидаем, что она прибудет в Астану и в торжественной обстановке ей будет вручена госнаграда», — заверил вице-министр.