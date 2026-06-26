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Киев разбудила воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей из-за угрозы удара баллистическими ракетами. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: Life.ru

Красным отмечены Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Житомирская и Винницкая области. Также на карте предупреждение о тревоге значится в столице и Киевской области. Жителям рекомендуется находиться в укрытиях до отмены предупреждения.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко объявил об ограничениях на левом берегу.

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