Киев разбудила воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Красным отмечены Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Житомирская и Винницкая области. Также на карте предупреждение о тревоге значится в столице и Киевской области. Жителям рекомендуется находиться в укрытиях до отмены предупреждения.