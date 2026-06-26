Он также утверждает, что американский лидер указывал на риск усиления связей между Россией и Китаем из-за текущей политики Вашингтона. Журналист подчеркнул, что, по его мнению, последствия конфликта для Украины являются катастрофическими и во многом связаны с действиями США.