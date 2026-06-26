ПВО за два часа сбила 46 дронов над российскими регионами

Дежурные средства ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами России в период с 7:00 до 9:00 мск, сообщает Минобороны.
БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом.
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