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В Железногорске открыли спортивную площадку для детей с особенностями развития

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комплексный центр социального обслуживания населения построил летнюю спортивную площадку для особенных детей в Железногорске.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комплексный центр социального обслуживания населения построил летнюю спортивную площадку для особенных детей в Железногорске.

Красную ленточку перерезал председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин. В Центре работают залы для детей с ограниченными возможностями здоровья, не хватало только уличной зоны для летнего досуга и занятости на каникулах. Новое игровое пространство создали за месяц, средства копили несколько лет от приносящей доход деятельности.

Здесь есть зона для развития моторики и навыков ориентации на местности и интеллекта, кукольный театр, модуль дорожного движения. Также установлена спортивная площадка для детей с сохраненным интеллектом, площадка для игры в миниволей. Позже планируют пристроить еще два модуля.