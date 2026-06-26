В Железногорске открыли спортивную площадку для детей с особенностями развития

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комплексный центр социального обслуживания населения построил летнюю спортивную площадку для особенных детей в Железногорске.
Красную ленточку перерезал председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин. В Центре работают залы для детей с ограниченными возможностями здоровья, не хватало только уличной зоны для летнего досуга и занятости на каникулах. Новое игровое пространство создали за месяц, средства копили несколько лет от приносящей доход деятельности.
Здесь есть зона для развития моторики и навыков ориентации на местности и интеллекта, кукольный театр, модуль дорожного движения. Также установлена спортивная площадка для детей с сохраненным интеллектом, площадка для игры в миниволей. Позже планируют пристроить еще два модуля.