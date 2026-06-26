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После заявления об отставке Стармер стал раздавать попкорн детям

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер угостил попкорном учеников начальной школы Саммерфилд после объявления о своей отставке.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер угостил попкорном учеников начальной школы Саммерфилд после объявления о своей отставке. Об этом сообщает Yahoo! News.

Отмечается, что это произошло в рамках посещения стадиона «Одеон» в Милтон-Кинсе, приуроченного к старту программы «летних сбережений». Цель этой программы — снизить стоимость детских входных билетов и питания в Великобритании, чтобы сделать летние развлечения более доступными для семей.

Портал показал кадры, на которых видно, как Стармер насыпает попкорн в коробки и раздает детям.

22 июня Стармер сообщил, что уходит с должности премьер-министра Великобритании. Он заявил, что делал все, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.

До этого сообщалось, что Стармер провел тайные переговоры с возможным преемником.

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