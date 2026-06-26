Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация из Анголы приедет в Москву на саммит Россия — Африка

Делегация высокого уровня из Анголы поучаствует в октябрьском саммите Россия — Африка. Об этом сообщил посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья на Петербургском международном юридическом форуме.

Делегация высокого уровня из Анголы поучаствует в октябрьском саммите Россия — Африка. Об этом сообщил посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья на Петербургском международном юридическом форуме.

Состав делегации господин да Силва Кунья не раскрыл. Он отметил лишь ее «высокий уровень», передает «РИА Новости».

Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28−29 октября. Организационный комитет возглавил помощник российского президента Юрий Ушаков. Саммиты 2019 и 2023 года задали «новый импульс российско-африканскому» взаимодействию, отмечал он. Свое участие в предстоящем мероприятии уже подтвердила делегация Судана.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше