США ослабили санкции против Венесуэлы для помощи после землетрясения

«Все операции, связанные с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения в Венесуэле, которые в ином случае были бы запрещены в соответствии с Положением о санкциях в отношении Венесуэлы, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени (07:01 мск. — РБК) 23 октября 2026 года», — говорится в лицензии.