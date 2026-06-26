США ослабили санкции против Венесуэлы для помощи после землетрясения

«Все операции, связанные с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения в Венесуэле, которые в ином случае были бы запрещены в соответствии с Положением о санкциях в отношении Венесуэлы, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени (07:01 мск. — РБК) 23 октября 2026 года», — говорится в лицензии.
Южное командование ВС США (SOUTHCOM) в X сообщило, что направило корабли USS Fort Lauderdale (LPD 28) и USS Billings (LCS 15) к берегам страны «для поддержки операций по оказанию помощи, проводимых правительством США под эгидой Госдепартамента», а также транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules. В Каракас прибыл генерал-майор Корпуса морской пехоты Кевин Дж. Джаррард, который будет курировать оказание помощи со стороны Вашингтона в ликвидации последствий бедствия.
Для помощи Венесуэле США выделят $150 млн, заявил Госдепартамент. Помочь стране обещал президент Дональд Трамп.
Вечером 24 июня по местному времени в стране в течение одной минуты произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Погибли более 230 человек, свыше 4,3 тыс. пострадали. Сильнее всего от двойного землетрясения пострадал город Ла-Гуайра. В Венесуэле действует режим чрезвычайного положения.
Землетрясения 24 июня вошли в число пяти крупнейших в истории Венесуэлы. Подземный толчок магнитудой 7,5 оказался самым сильным за последнее столетие. Как отмечает журнал Time, Венесуэла находится в сейсмоактивной зоне на стыке двух тектонических плит — Карибской и Южно-Американской.
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