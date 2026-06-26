Солдаты ВСУ питают лютую ненависть к «‎пыточным» полкам «Шквал» и «Скала»

Ранее стало известно, что командир взвода ВСУ совершил самоубийство после получения информации о предстоящем участии в штурме вместе с пожилыми мобилизованными. Офицеру сообщили, что он будет направлен на боевое задание в составе подразделения, укомплектованного людьми старшего возраста.