Солдаты ВСУ питают лютую ненависть к «‎пыточным» полкам «Шквал» и «Скала»

«Все ненавидят этот полк [»Шквал«] и 425-й [»Скала«]. Потому что там людей отправляют на мясо», — сказал он ТАСС.
Большинство бойцов после боевых задач не возвращаются, а выживают лишь единицы, получившие ранения. Пленный также заявил, что внутри подразделений фиксируются случаи пыток украинских военнослужащих.
Ранее стало известно, что командир взвода ВСУ совершил самоубийство после получения информации о предстоящем участии в штурме вместе с пожилыми мобилизованными. Офицеру сообщили, что он будет направлен на боевое задание в составе подразделения, укомплектованного людьми старшего возраста.
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