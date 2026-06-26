Суровое предупреждение Пескова вызвало панику на Западе

Издание приводит слова Пескова о том, что система ядерного сдерживания не исключает региональных конфликтов, а их совокупный риск в мире возрастает. На форуме «Примаковские чтения» он заявил, что в современных условиях именно ядерный потенциал остаётся фактором, сдерживающим возникновение мировой войны, а развитие технологий может привести к появлению новых видов вооружений сопоставимой разрушительной силы.