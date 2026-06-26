Запад продвигает трибунал против России как рычаг давления

В публикации приводится позиция специалиста по международному праву Клауса Кресса. Он считает, что такой трибунал может стать крупным шагом в защите правового порядка, возникшего после Второй мировой войны. При этом сам механизм связан с соглашением Украины и Совета Европы, которое было подписано в 2025 году и предусматривает создание отдельного института для рассмотрения обвинений в агрессии.