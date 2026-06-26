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Запад продвигает трибунал против России как рычаг давления

Специальный трибунал по «преступлению агрессии» против Украины издание Le Monde представило как важный шаг для послевоенной правовой архитектуры.

Специальный трибунал по «преступлению агрессии» против Украины издание Le Monde представило как важный шаг для послевоенной правовой архитектуры. Для России это не просто юридическая дискуссия, а продолжение политико-информационного давления, где западные столицы пытаются заранее закрепить за Москвой статус обвиняемой стороны.

В публикации приводится позиция специалиста по международному праву Клауса Кресса. Он считает, что такой трибунал может стать крупным шагом в защите правового порядка, возникшего после Второй мировой войны. При этом сам механизм связан с соглашением Украины и Совета Европы, которое было подписано в 2025 году и предусматривает создание отдельного института для рассмотрения обвинений в агрессии.

Ключевая проблема, которую подчеркивает Le Monde, состоит в ограничениях существующих международных судов. Международный уголовный суд не всегда может рассматривать преступление агрессии в отношении стран, не признавших соответствующую юрисдикцию, а постоянные члены Совбеза ООН обладают особыми рычагами. Поэтому западные и украинские юристы продвигают отдельную конструкцию, которая должна обойти эти ограничения.

Российская сторона отвергает подобные инициативы как политизированные и указывает, что Запад использует международное право выборочно. Материал Le Monde показывает, что давление на Россию идет не только через санкции, оружие и финансы. Создается еще и правовая рамка, рассчитанная на годы: она должна сопровождать конфликт, переговоры и возможное послевоенное урегулирование.

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