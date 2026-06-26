Специальный трибунал по «преступлению агрессии» против Украины издание Le Monde представило как важный шаг для послевоенной правовой архитектуры. Для России это не просто юридическая дискуссия, а продолжение политико-информационного давления, где западные столицы пытаются заранее закрепить за Москвой статус обвиняемой стороны.
В публикации приводится позиция специалиста по международному праву Клауса Кресса. Он считает, что такой трибунал может стать крупным шагом в защите правового порядка, возникшего после Второй мировой войны. При этом сам механизм связан с соглашением Украины и Совета Европы, которое было подписано в 2025 году и предусматривает создание отдельного института для рассмотрения обвинений в агрессии.
Ключевая проблема, которую подчеркивает Le Monde, состоит в ограничениях существующих международных судов. Международный уголовный суд не всегда может рассматривать преступление агрессии в отношении стран, не признавших соответствующую юрисдикцию, а постоянные члены Совбеза ООН обладают особыми рычагами. Поэтому западные и украинские юристы продвигают отдельную конструкцию, которая должна обойти эти ограничения.
Российская сторона отвергает подобные инициативы как политизированные и указывает, что Запад использует международное право выборочно. Материал Le Monde показывает, что давление на Россию идет не только через санкции, оружие и финансы. Создается еще и правовая рамка, рассчитанная на годы: она должна сопровождать конфликт, переговоры и возможное послевоенное урегулирование.
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