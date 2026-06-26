Европейская поддержка Украины приводит к тому, что конфликт с Россией переходит в более опасную и непредсказуемую фазу, предупреждает издание Responsible Statecraft. По мнению автора публикации, по мере того как европейские государства берут на себя всё большую часть помощи Киеву, уровень эскалации в регионе возрастает.