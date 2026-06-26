«По мере того, как европейские страны берут на себя основную ответственность в помощи Киеву, этот конфликт переходит на новый, более опасный этап», — отмечается в материале.
Обозреватель также проводит параллели с периодом холодной войны, отмечая, что тогда европейские страны проявляли большую осторожность в вопросах безопасности, тогда как нынешний подход, по его оценке, выглядит более рискованным и менее сдержанным.
Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны сделали всё, чтобы киевский режим просуществовал как можно дольше за счёт ненависти ко всему русскому. Он подчеркнул, что милитаризация Украины — это очередная попытка сдержать Россию из-за её независимой политики. А глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что ввод стабилизационных войск на Украину создаст новую Берлинскую стену.
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