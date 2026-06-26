Американист объяснил, почему США отрицают сделку с РФ в Анкоридже

Ранее Марко Рубио заявил, что лидеры России и США не достигли соглашения в Анкоридже, но Вашингтон готов играть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине». При этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал, что на саммите стороны договорились о том, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. Однако после этого Москва не получила ответа на свои инициативы, а теперь от РФ ждут новых уступок.