Американист объяснил, почему США отрицают сделку с РФ в Анкоридже

Дудаков пояснил, что администрация США изначально взяла на себя обязательства: надавить на европейских союзников и Киев, чтобы вывести украинские войска из Донбасса. Однако теперь, столкнувшись с невозможностью реализовать эти планы, представители Белого дома отрицают сам факт четких соглашений по Украине.
«В Соединенных Штатах утверждают, будто бы никаких соглашений не было, только лишь предложение РФ. Они, видимо, на него согласились, но ничего не подписывали. Поэтому строго на уровне документов, наверное, каких-то обязательств не было. И поэтому они таким крючкотворством сейчас занимаются», — отметил собеседник NEWS.ru.
По его словам, отказ признавать прорыв после саммита на Аляске выставляет Штаты в крайне невыгодном свете. Это сигнал, что в ближайшее время на дипломатическом треке подвижек ждать не стоит. Дудаков также обратил внимание на шумную кампанию, которую развернуло украинское лобби во главе с Британией и другими представителями европейской «партии войны». Они пытаются убедить Трампа в том, что ситуация на фронте якобы кардинально изменилась в пользу Киева.
«Сейчас, я думаю, лоббисты конфликта будут пытаться убеждать главу Белого дома ни в коем случае не работать в рамках анкориджских соглашений, а вместо этого оказать давление на Россию», — заключил эксперт.
Ранее Марко Рубио заявил, что лидеры России и США не достигли соглашения в Анкоридже, но Вашингтон готов играть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине». При этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал, что на саммите стороны договорились о том, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. Однако после этого Москва не получила ответа на свои инициативы, а теперь от РФ ждут новых уступок.