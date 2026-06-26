Армейские реформы Киева назвали запоздалыми для солдат ВСУ

По данным издания, украинские власти пытаются ответить на хроническую нехватку людей через срочные контракты, повышение выплат и обещанные перерывы в службе. Речь идет о контрактах на срок от 10 до 24 месяцев и о паузах до 18 месяцев для тех, кто служит с начала полномасштабной фазы конфликта. Эти меры подаются Киевом как способ снизить напряжение и сделать службу более предсказуемой.