ВЦИОМ: уровень доверия Владимиру Путину вырос до 76,7%

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные комбинированного опроса, проведенного с 15 по 21 июня 2026 года. Согласно исследованию, уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина за последнюю неделю вырос на 2,7 процентного пункта и составил 70,4%.
Положительная оценка работы премьер-министра Михаила Мишустина достигла 48,5% (плюс 2,5 пункта), а правительства России — 45,9% (плюс 1,9 пункта).
Прямой вопрос о доверии политикам показал, что президенту доверяют 76,7% респондентов, что на 3,4 пункта больше, чем неделей ранее. Михаилу Мишустину доверие выразили 56,9% (плюс 0,9 пункта), Геннадию Зюганову — 32,6% (плюс 1,4), Сергею Миронову — 27,2% (плюс 0,1), Леониду Слуцкому — 20,0% (плюс 1,5), Алексею Нечаеву — 11,8% (плюс 3,2 пункта).