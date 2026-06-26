Назначен глава Минимущества Омской области

Стоит отметить, что в данном случае речь идет о продлении полномочии действующего руководителя ведомства. Ершов занял руководящий пост около года назад, сменив Евгения Козлова. До этого он без малого четыре года возглавлял Территориальное управление Росимущества в Омской области.