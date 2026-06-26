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Назначен глава Минимущества Омской области

Стало известно, кто будет возглавлять омское Минимущество в течение следующего года.

В пятницу, 26 июня 2026 года, и.о. губернатора Омской области Рустамом Мингазовым подписано Распоряжение о назначении Министра имущественных отношений региона.

«Назначить Ершова Владимира Анатольевича Министром имущественных отношений Омской области 27 июня 2026 года сроком на один год», — обозначено в документе за подписью Мингазова.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет о продлении полномочии действующего руководителя ведомства. Ершов занял руководящий пост около года назад, сменив Евгения Козлова. До этого он без малого четыре года возглавлял Территориальное управление Росимущества в Омской области.

Напомним, у главы Минимущества Омской области предусмотрен первый заместитель и три заместителя, ни один из постов не считается вакантным.