NYT узнала о планах OpenAI перенести IPO на 2027 год

Консультанты предупредили руководство OpenAI, что IPO компании может не вызвать особого энтузиазма со стороны розничных инвесторов. По данным NYT, на это влияют тенденции на фондовом рынке в последние недели — акции технологических компаний падают, поскольку инвесторы сомневаются в том, что разработчики искусственного интеллекта реализуют свои обещания. Кроме того, консультанты указывают на слабую динамику акций SpaceX Илона Маска после ее IPO в этом месяце.