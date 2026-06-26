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Депутат Европарламента призвала отказать Армении в членстве в ЕС

Нидерландский депутат Европарламента Мике Андриесе выступила с инициативой, которая может сдержать энтузиазм Еревана на пути в Евросоюз. Она считает, что Брюсселю стоит отказаться от идеи интеграции Армении в объединение. Обоснованием для такого утверждения политик назвала географические особенности страны и слишком поспешный характер уже принятых мер.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В своем обращении Андриесе подчеркнула, что ЕС — это объединение с «фундаментально европейским характером». Она призвала руководство союза строго придерживаться четких географических границ континента в вопросах расширения. Политик также настаивает на том, чтобы не предлагать Армении членство в Евросоюзе. Это необходимо, по ее словам, «чтобы избежать создания ложных ожиданий» у официального Еревана. Взамен депутат предлагает ограничить сотрудничество с республикой рамками регулярных дипломатических, экономических и торговых контактов.

Андриесе также обратила внимание на ситуацию с заявками Украины и Молдовы. Она назвала их ярким примером поспешных решений, принятых под влиянием геополитических сдвигов. Парламентарий призвала руководство Евросоюза рассматривать объединение в первую очередь как экономический проект.

«Нам срочно необходимо извлечь из этого урок — геополитические изменения никогда не должны использоваться в качестве оправдания для европейской экспансии или централизации сверху вниз из Брюсселя», — приводит слова Андриесе «Лента.ру».

Ранее в МИД России напомнили, что РФ, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в ЕАЭС и ЕС как можно скорее. Москва, Минск, Астана и Бишкек зафиксировали свою позицию в совместном заявлении от 29 мая. В документе подчеркивается необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки соответствующего общенационального референдума. По мнению авторов обращения, именно этот механизм является единственным предусмотренным армянской Конституцией способом принятия решений относительно членства государства в надгосударственных международных организациях.

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