Депутат Европарламента призвала отказать Армении в членстве в ЕС

Ранее в МИД России напомнили, что РФ, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в ЕАЭС и ЕС как можно скорее. Москва, Минск, Астана и Бишкек зафиксировали свою позицию в совместном заявлении от 29 мая. В документе подчеркивается необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки соответствующего общенационального референдума. По мнению авторов обращения, именно этот механизм является единственным предусмотренным армянской Конституцией способом принятия решений относительно членства государства в надгосударственных международных организациях.