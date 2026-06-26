Лукашенко назвал главный аргумент против западного реваншизма

«Июнь 1941-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Здесь фашистская Германия и ее приспешники столкнулись с невиданным по масштабам всенародным сопротивлением красноармейцев, партизан, подпольщиков, мирных граждан. А сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв, находим неизвестные ранее могилы массовых захоронений, открываем архивы и предаем огласке новые факты и имена, в том числе спрятанных за океаном и избежавших наказания нацистских карателей и их пособников», — говорится в приветствии.