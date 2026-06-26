Лукашенко назвал главный аргумент против западного реваншизма

МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Правдивая история Великой Победы — важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, пропаганды идеологий фашизма и нацизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к участникам IV Международного антифашистского конгресса.
Текст обращения публикует пресс-служба главы государства.
Конгресс проходит в Минске с 25 по 27 июня, организатор мероприятия — министерство обороны Белоруссии, а главная тема конгресса — борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды.
Глава государства отметил, что нынешний конгресс проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны.
«Июнь 1941-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Здесь фашистская Германия и ее приспешники столкнулись с невиданным по масштабам всенародным сопротивлением красноармейцев, партизан, подпольщиков, мирных граждан. А сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв, находим неизвестные ранее могилы массовых захоронений, открываем архивы и предаем огласке новые факты и имена, в том числе спрятанных за океаном и избежавших наказания нацистских карателей и их пособников», — говорится в приветствии.
Лукашенко считает необходимым бороться за правду о войне. «Наше дело правое, а правдивая история Великой Победы — важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, откровенной пропаганды идеологий фашизма, нацизма и ксенофобии», — заявил президент.
Лукашенко убежден, что голос конгресса будет звучать громко и убедительно в защиту мира и равных для всего человечества прав на жизнь, национальное достоинство, суверенный выбор будущего родной страны.