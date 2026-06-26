США объявили о полном прекращении предоставления убежища иностранцам

В 2025 году, по данным управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), впервые за десятилетие зафиксировано снижение общего числа вынужденно перемещенных лиц. Уменьшилось количество как беженцев (35,6 млн человек), так и внутренне перемещенных лиц (68,6 млн) — тех, кто спасается от войн и катастроф в других регионах собственной страны. В данной статистике не учитываются почти 6 млн палестинских беженцев, за которых отвечает другое агентство ООН — БАПОР.