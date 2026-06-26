США объявили о полном прекращении предоставления убежища иностранцам

«Двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища», — заявил Миллер.
Как уточнил представитель администрации, достигнуты договоренности, согласно которым «если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет». Данное решение Миллер охарактеризовал как «очень простое, очень элегантное и полное».
Заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома вновь выступил за ужесточение контроля на границе США с Мексикой, отметив, что «все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе всегда фальшивые». Кроме того, он призвал граждан Гаити, находящихся в США в статусе временно защищенных лиц, как можно скорее вернуться на родину.
Ранее в тот же день Верховный суд США вынес решение (.pdf) в пользу администрации, разрешив прекратить предоставление статуса временно защищенных лиц гражданам Сирии и Гаити, пребывающим в стране без законных оснований. Данный вердикт дает правительству возможность депортировать сотни тысяч таких лиц.
Верховный суд постановил, что иностранец, находящийся в Мексике, не «прибывает в Соединенные Штаты» — это происходит только после пересечения границы. Суд указал, что закон об иммиграции и гражданстве не предоставляет иностранцу, находящемуся в Мексике, права подавать заявление о предоставлении убежища и не требует от иммиграционного офицера проводить его проверку.
Ужесточение миграционной политики администрацией Трампа осуществляется преимущественно посредством президентских указов. В день инаугурации президент подписал документ, объявивший чрезвычайную ситуацию на южной границе США. Были ужесточены правила въезда, получения статуса беженца и гражданства, санкционированы масштабные рейды Иммиграционной и Таможенной службы (ICE), организованы массовые депортации нелегальных мигрантов.
В 2025 году, по данным управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), впервые за десятилетие зафиксировано снижение общего числа вынужденно перемещенных лиц. Уменьшилось количество как беженцев (35,6 млн человек), так и внутренне перемещенных лиц (68,6 млн) — тех, кто спасается от войн и катастроф в других регионах собственной страны. В данной статистике не учитываются почти 6 млн палестинских беженцев, за которых отвечает другое агентство ООН — БАПОР.