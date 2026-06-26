Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к семи годам за коррупцию

В феврале суд вынес приговор супругу госпожи Ким, бывшему президенту Юн Сок Ёлю, назначив ему пожизненное лишение свободы за необоснованное введение военного положения в 2024 году, которое было квалифицировано как попытка мятежа. Как уточняет «Рёнхап», 25 июня прокуратура, изначально настаивавшая на высшей мере наказания для экс-президента, повторно потребовала приговорить его к смертной казни.