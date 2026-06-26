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Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к семи годам за коррупцию

Центральный районный суд Сеула назначил бывшей первой леди Республики Корея Ким Гон Хи наказание в виде семи лет лишения свободы по обвинению в коррупции, сообщает агентство «Рёнхап». Суд признал её виновной в получении дорогостоящих подарков в обмен на содействие в назначении на государственные должности и предоставлении преференций бизнесу.

Источник: РИА "Новости"

Ранее, в апреле, Ким Гон Хи была приговорена к четырём годам тюремного заключения по другому уголовному делу, связанному с манипулированием акциями и взяточничеством.

В феврале суд вынес приговор супругу госпожи Ким, бывшему президенту Юн Сок Ёлю, назначив ему пожизненное лишение свободы за необоснованное введение военного положения в 2024 году, которое было квалифицировано как попытка мятежа. Как уточняет «Рёнхап», 25 июня прокуратура, изначально настаивавшая на высшей мере наказания для экс-президента, повторно потребовала приговорить его к смертной казни.