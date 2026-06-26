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Дума Сысерти отменила надбавки к пенсиям экс-главам

Сысерть сэкономит 3 миллиона рублей на отмене надбавок к пенсиям экс-главам.

Источник: Комсомольская правда

Дума Сысертского муниципального округа в ходе очередного заседания 25 июня 2026 года приняла решение об отмене надбавок к пенсиям бывшим главам.

Соответствующие изменения планируется внести в положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Сысертском ГО».

— Депутаты приняли решение об отмене назначенных надбавок к пенсиям бывших глав округа. Инициатива направлена на оптимизацию расходов местного бюджета в текущей экономической ситуации, — пояснили в пресс-службе Думы.

Отмечается, что благодаря данному решению бюджет округа сэкономит около 3 миллионов рублей. Средства планируется направить социально значимые нужды.

Напомним, что ранее прокуратура требовала признать недействительным решение об увеличении пенсий экс-главам Сысерти.