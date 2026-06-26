Супруге экс-президента Южной Кореи вынесли приговор по делу о коррупции

Ким Гон Хи, жена бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля, приговорена к семи годам лишения свободы. Суд первой инстанции признал ее виновной в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По данным следствия, бывшая первая леди принимала от предпринимателей дорогие ювелирные изделия в обмен на помощь в решении кадровых и деловых вопросов.
Для Ким Гон Хи это уже не первый приговор: в апреле этого года суд второй инстанции назначил ей четыре года тюрьмы по другому делу, связанному с мошенничеством и коррупцией.
В Южной Корее судебная система предусматривает три уровня рассмотрения дел, окончательное решение по которым принимает Верховный суд.