Политолог объяснил, как тема Украины расколола Польшу

Я допускаю, что Туск, несмотря на заявленную поддержку Украины — финансовую и военную, не будет слишком активно поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Со своей стороны, он тоже будет всячески эти процессы затягивать. При этом он никогда не будет настолько же радикальным, как Навроцкий.