Политолог объяснил, как тема Украины расколола Польшу

Эксперт отметил, что одним из главных раздражителей для части польского общества остается историческая тема. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла после решения украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «Героев УПА»* (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).
«В 2027 году в Польше пройдут парламентские выборы, поэтому сейчас Кароль Навроцкий активно использует эту тему», — пояснил Пятибратов.
По словам собеседника Новостей Mail, у Навроцкого нет собственной партийной структуры, однако он ориентируется на правоконсервативный электорат и в определенной степени подыгрывает партии «Право и справедливость». Для польских правых историческая тема имеет принципиальное значение.
Эксперт добавил, что расхождения между Навроцким и Туском заметны сразу по нескольким направлениям: поддержка Украины, отношения с Брюсселем и общая внешнеполитическая стратегия.
Пятибартов пояснил, что Дональд Туск представляет в Польше классическую глобалистскую, проевропейскую линию. Он последовательно поддерживает политику Урсулы фон дер Ляйен. Навроцкий, напротив, находится в оппозиции к премьеру и стал президентом на фоне критики инициатив правительства.
При этом, подчеркнул эксперт, важно учитывать институциональный фактор: полномочия президента и премьера в Польше несопоставимы. Польша — парламентская республика, где ключевые решения принимает правительство.
Именно этим объясняется факт, что Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины — ключевые решения в Польше принимает глава правительства.
По мнению политолога, не стоит преувеличивать значение самой конференции по восстановлению Украины в Гданьске, однако отсутствие Навроцкого стало важным политическим сигналом.
Отсутствие Навроцкого на конференции — это, безусловно, демонстративный шаг со стороны Туска, отражающий как личную неприязнь, так и глубинные идеологические противоречия между ними.
Пятибратов добавил, что сторонники Навроцкого остаются электоральным вызовом для правящей коалиции, хотя их перспективы сформировать устойчивое парламентское большинство пока выглядят низкими.
Не факт, что сторонники Навроцкого смогут собрать нормальную коалицию. Правые партии поглощены междоусобной борьбой за лидерство и влияние и договориться между собой пока не могут.
По словам эксперта, Туск также не может игнорировать общественный запрос на пересмотр тональности в отношении Украины. Польские фермеры остро переживают перспективу заполнения внутреннего рынка украинской сельхозпродукцией, в перспективе это может сильно ослабить позиции Туска, уверен эксперт.
Я допускаю, что Туск, несмотря на заявленную поддержку Украины — финансовую и военную, не будет слишком активно поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Со своей стороны, он тоже будет всячески эти процессы затягивать. При этом он никогда не будет настолько же радикальным, как Навроцкий.
В 1942—1943 годах подразделения ОУН-УПА* (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) массово убивали этнических поляков на Волыни. Польские историки оценивают число жертв в 50−100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и установил 11 июля днем памяти ее жертв.
* Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России.