Bloomberg: Италия и Франция выступают против запрета на въезд в ЕС участникам СВО

Однако Рим и Париж с сомнением относятся к этой идее, передает агентство Bloomberg. Свою позицию Италия и Франция объясняют тем, что предложение ЕС оставляет за членами блока право решать, кто воевал, а кто нет — что непросто. По словам осведомленных источников, предложение ЕС в его нынешнем виде может стать первым шагом к полному запрету на въезд россиян.