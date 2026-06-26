Bloomberg: Италия и Франция выступают против запрета на въезд в ЕС участникам СВО

Государства — члены ЕС намерены в пятницу, 26 июня, обсудить 21-й пакет антироссийских санкций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня сообщила о новой инициативе в этом пакете: запретить въезд в ЕС всем участникам СВО. Она подчеркнула, что это беспрецедентный шаг, поскольку ограничения впервые коснутся не отдельных групп, а всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала конфликта.
Однако Рим и Париж с сомнением относятся к этой идее, передает агентство Bloomberg. Свою позицию Италия и Франция объясняют тем, что предложение ЕС оставляет за членами блока право решать, кто воевал, а кто нет — что непросто. По словам осведомленных источников, предложение ЕС в его нынешнем виде может стать первым шагом к полному запрету на въезд россиян.
При этом Италия и Франция не отвергают предложение ЕС полностью, отмечает Bloomberg. Но Рим и Париж считают, что вопрос с адресным запретом на въезд можно успешнее решить с помощью визовой политики, а не санкций.