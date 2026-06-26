Килинкаров раскрыл самый страшный сценарий для Украины

«Когда он говорит о том, что на Аляске не было никаких соглашений, на Аляске было выдвинуто предложение, но никакого соглашения достигнуто не было. Если бы было достигнуто соглашение, давно установился бы условно мир. Но я хочу напомнить, на Аляске было предложение, которое было сделано Российской Федерацией. То, что США приняли это предложение, это уже их позиция, а не позиция Российской Федерации», — отметил собеседник ИС «Вести».