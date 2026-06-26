Килинкаров раскрыл самый страшный сценарий для Украины

Политик жестко прошелся по недавним заявлениям госсекретаря США Марко Рубио. Тот упомянул о встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По мнению Килинкарова, это не что иное, как демонстрация слабости и дипломатический провал Вашингтона. Экс-депутат предположил, что Рубио своими словами, похоже, стремится вернуться в клуб политических неудачников, которые в итоге проиграют этот конфликт.
«Когда он говорит о том, что на Аляске не было никаких соглашений, на Аляске было выдвинуто предложение, но никакого соглашения достигнуто не было. Если бы было достигнуто соглашение, давно установился бы условно мир. Но я хочу напомнить, на Аляске было предложение, которое было сделано Российской Федерацией. То, что США приняли это предложение, это уже их позиция, а не позиция Российской Федерации», — отметил собеседник ИС «Вести».
Килинкаров подчеркнул: тот факт, что американцы не смогли убедить европейцев и Киев принять эти договоренности, — их собственная дипломатическая неудача, а не Москвы. Россия, по его словам, не вела переговоров ни с Украиной, ни с Европой. Признать это Рубио не может, поэтому и делает громкие заявления.
Экс-депутат задался прямым вопросом: хочет ли господин Рубио вернуться в клуб политических «лузеров»? Это случится, если Вашингтон продолжит поддерживать Европу и Украину. Килинкаров напомнил, что на старте президентской кампании за Америкой закрепился статус посредника, в том числе благодаря России. Однако слова Рубио подтверждают: США остаются стороной конфликта, поставляя вооружение.
По мнению политика, Штаты могут бесконечно засыпать Украину деньгами, но это не закроет проблему дефицита бойцов на фронте. Отдельно он остановился на теме центров принятия решений. Речь идет о зданиях Верховной рады и офиса президента.
«По поводу центров принятия решений я слышал разные версии, причем и от российских политиков, или, по крайней мере, депутатов, которые говорят: “Да ну, какой смысл наносить удары там по центрам принятия решений, по зданию Верховной Рады или там по офису президента, расценивая это как здание, условно говоря, как стены и крышу”. Я просто хочу напомнить кое-кому, это не стены и крыша. Вообще-то, это центр коммуникаций военно-политического руководства со всей страной», — уточнил эксперт.
Он добавил, что если кто-то утверждает, будто эти объекты — просто здания, то это не соответствует действительности. Там сосредоточены средства связи и координации.
Килинкаров также заявил, что Европа сегодня превратилась в тыл для Украины. Производства военно-промышленного комплекса и украинская энергетика перемещаются туда. Он констатировал колоссальный уровень деиндустриализации на украинской территории, и этот процесс будет только усиливаться.
По словам эксперта, самый страшный вариант для Украины — остаться одной, без ЕС и России.