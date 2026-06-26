Безуглая: Зеленский и Сырский знают о пытках в ВСУ и молчат

Свидетели из числа мобилизованных рассказали «Бабелю», что территории учебных центров «Скалы» заминированы. Один из тех, кто пытался сбежать, лишился глаза и получил травмы ног, затем его прилюдно избили. Еще двух военных за попытку побега обматывали скотчем и приковывали друг к другу наручниками, после чего избивали. Назывались и другие виды пыток.