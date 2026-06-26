FT: польская оппозиция раздувает конфликт с Украиной

После этого началась «война орденов»: в ответ на решение Навроцкого ряд влиятельных украинских политиков демонстративно вернули свои польские награды. От своей украинской награды пообещал отказаться и лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Он подчеркнул, что вернет врученную ему медаль «в знак отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите».