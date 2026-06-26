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FT: польская оппозиция раздувает конфликт с Украиной

Правая оппозиция в Польше использует конфликт между Варшавой и Киевом для получения политических очков и подпитки антиукраинских настроений внутри страны, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание напоминает, что напряженность между двумя странами усилилась из-за решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».

После этого началась «война орденов»: в ответ на решение Навроцкого ряд влиятельных украинских политиков демонстративно вернули свои польские награды. От своей украинской награды пообещал отказаться и лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Он подчеркнул, что вернет врученную ему медаль «в знак отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите».

Более того, в день открытия в Гданьске конференции, посвященной вопросам восстановления Украины, на которую Зеленский отказался приехать, Качиньский призвал Варшаву заблокировать переговоры Киева о вступлении в Евросоюз.

По результатам опроса Ibris, сейчас почти 60% поляков выступают против вступления Украины в ЕС.

Ранее польская оппозиция призвала Киев вернуть всю оказанную ему Варшавой финансовую и военную помощь.

Согласно FT, PiS использует растущее недовольство растущей части поляков, в том числе из-за украинского импорта сельхозпродукции, расходов на украинских беженцев и перспективы членства Украины в ЕС, чтобы набрать политические очки и заручиться поддержкой избирателей.

Дополнительным фоном для усиления напряженности стали новые ограничения для украинских беженцев в Польше.

Премьер-министр Дональд Туск, напротив, критикует обострение отношений между Варшавой и Киевом, расценивая эскалацию как стратегическую ошибку и серьезный удар по безопасности. Он призывает политиков обеих стран сбавить градус напряженности накануне международных конференций.

* УПА признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена

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