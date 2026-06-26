FT: польская оппозиция раздувает конфликт с Украиной

Издание напоминает, что напряженность между двумя странами усилилась из-за решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».
После этого началась «война орденов»: в ответ на решение Навроцкого ряд влиятельных украинских политиков демонстративно вернули свои польские награды. От своей украинской награды пообещал отказаться и лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Он подчеркнул, что вернет врученную ему медаль «в знак отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите».
По результатам опроса Ibris, сейчас почти 60% поляков выступают против вступления Украины в ЕС.
Ранее польская оппозиция призвала Киев вернуть всю оказанную ему Варшавой финансовую и военную помощь.
Дополнительным фоном для усиления напряженности стали новые ограничения для украинских беженцев в Польше.
Премьер-министр Дональд Туск, напротив, критикует обострение отношений между Варшавой и Киевом, расценивая эскалацию как стратегическую ошибку и серьезный удар по безопасности. Он призывает политиков обеих стран сбавить градус напряженности накануне международных конференций.
* УПА признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена