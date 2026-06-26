Пять омских судей ушли сегодня в отставку

Сегодня, 26 июня 2026 года, в Омске состоялось заседание квалификационной коллегии судей.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, коллегия рассмотрела и удовлетворила заявления пяти судей о прекращении полномочий. Среди них — судья областного суда Жанна Лозовая, председатель Азовского районного суда Андрей Кулешов, судья Кировского суда Дмитрий Литвинов, судья Куйбышевского районного суда Майя Жидкова, мировой судья судебного участка № 23 в Омском судебном районе Юлия Белова.
Напомним, Андрей Кулешов трудился в Азовском суде почти два десятилетия, возглавлял его с сентября 2020 года. Стаж Жанны Лозовой составляет 21 год, Дмитрий Литвинов работал в своей должности 12 лет, а Майя Жидкова служила Фемиде с 2009 года.