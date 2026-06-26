Пять омских судей ушли сегодня в отставку

Напомним, Андрей Кулешов трудился в Азовском суде почти два десятилетия, возглавлял его с сентября 2020 года. Стаж Жанны Лозовой составляет 21 год, Дмитрий Литвинов работал в своей должности 12 лет, а Майя Жидкова служила Фемиде с 2009 года.