Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять омских судей ушли сегодня в отставку

Квалификационная коллегия рассмотрела и удовлетворила их заявления о прекращении полномочий.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 26 июня 2026 года, в Омске состоялось заседание квалификационной коллегии судей.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, коллегия рассмотрела и удовлетворила заявления пяти судей о прекращении полномочий. Среди них — судья областного суда Жанна Лозовая, председатель Азовского районного суда Андрей Кулешов, судья Кировского суда Дмитрий Литвинов, судья Куйбышевского районного суда Майя Жидкова, мировой судья судебного участка № 23 в Омском судебном районе Юлия Белова.

Напомним, Андрей Кулешов трудился в Азовском суде почти два десятилетия, возглавлял его с сентября 2020 года. Стаж Жанны Лозовой составляет 21 год, Дмитрий Литвинов работал в своей должности 12 лет, а Майя Жидкова служила Фемиде с 2009 года.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше