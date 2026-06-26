Политолог оценил инициативу ЕС по возвращению украинских беженцев на родину

Эксперт считает, что предложение лишить убежища в ЕС украинских беженцев призывного возраста — это судорожные попытки пополнить ряды ВСУ. Он отметил, что здесь возникает серьезное противоречие с европейским законодательством. Если страна ЕС уже предоставила гражданину Украины статус беженца, просто взять и выслать его она не может. Поэтому чиновники придумывают разные поводы для возвращения людей на украинскую территорию, например, программы «добровольного переселения».
«Никто в здравом уме не поедет обратно на Украину. Даже с деньгами. Мужчины попадут под призыв и погибнут в боях. Но несколько сотен человек, может быть, найдется. Еще несколько сотен привлекут к ответственности за какие-то преступления и вышлют на родину по решению суда. Но все остальные останутся в ЕС», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Политолог добавил, что более разумным шагом в сложившейся ситуации мог бы стать отказ стран ЕС в приеме украинских беженцев. Если же граждане Украины подадут апелляцию в европейские суды, то на основании тех же законодательных актов они смогут принудить государство не только принять их, но и обеспечить всем необходимым.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что Еврокомиссия выступила с инициативой лишить статуса временной защиты новоприбывших украинских беженцев призывного возраста. Такое предложение выдвигается впервые. Окончательное решение по инициативе примут в Совете ЕС.