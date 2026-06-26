Политолог оценил инициативу ЕС по возвращению украинских беженцев на родину

«Никто в здравом уме не поедет обратно на Украину. Даже с деньгами. Мужчины попадут под призыв и погибнут в боях. Но несколько сотен человек, может быть, найдется. Еще несколько сотен привлекут к ответственности за какие-то преступления и вышлют на родину по решению суда. Но все остальные останутся в ЕС», — пояснил собеседник NEWS.ru.