Казахстан вступает в новую эпоху: состоялось заключительное заседание Мажилиса

«Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим заключительное заседание Мажилиса Парламента 8 созыва. Как отметил наш президент, 1 июля Казахстан вступает в новую эпоху. Это великое достижение всего нашего народа и главы государства. Депутаты, в свою очередь, приняли непосредственное участие в закладывании современного законодательного фундамента этого исторического поворота», — сказал он.