В Евросоюзе готовят продление временной защиты для украинцев

«Предложение отвечает на острую потребность миллионов украинцев (…). Оно также отвечает текущим оборонным потребностям Украины. Когда придет время полностью перейти от временной защиты к гражданской жизни, мы обеспечим справедливые пути посредством интеграции для тех, кто остается, и поддержки для тех, кто хочет вернуться на Украину», — заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.
В коммюнике Еврокомиссии отдельно оговаривается, что временная защита не распространяется на лиц, которые не имеют разрешения украинских властей на выезд из Украины в связи с выполнением ими военных обязанностей.
В документе также подчеркивается: государства-члены ЕС должны ускорить подготовку к плавному переходу от временной защиты. Как считают в Еврокомиссии, этот процесс обязан включать «как возможность перехода к более длительному статусу законного резидента, так и возможности для устойчивых возвращения и реинтеграции на Украине, когда позволит ситуация».
В Еврокомиссии сообщили, что работа в этом направлении уже началась во многих странах Евросоюза. В партнерстве с заинтересованными государствами и украинскими властями ЕК разработает пилотную программу добровольного возвращения и реинтеграции. Ожидается, что она позволит оказать практическую поддержку тем, кто хочет вернуться на Украину.