В Евросоюзе готовят продление временной защиты для украинцев

«Предложение отвечает на острую потребность миллионов украинцев (…). Оно также отвечает текущим оборонным потребностям Украины. Когда придет время полностью перейти от временной защиты к гражданской жизни, мы обеспечим справедливые пути посредством интеграции для тех, кто остается, и поддержки для тех, кто хочет вернуться на Украину», — заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.