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В Евросоюзе готовят продление временной защиты для украинцев

Еврокомиссия выступила с инициативой продлить временную защиту для украинских беженцев еще на один год. Соответствующее предложение было обнародовано 26 июня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Предложение отвечает на острую потребность миллионов украинцев (…). Оно также отвечает текущим оборонным потребностям Украины. Когда придет время полностью перейти от временной защиты к гражданской жизни, мы обеспечим справедливые пути посредством интеграции для тех, кто остается, и поддержки для тех, кто хочет вернуться на Украину», — заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

В коммюнике Еврокомиссии отдельно оговаривается, что временная защита не распространяется на лиц, которые не имеют разрешения украинских властей на выезд из Украины в связи с выполнением ими военных обязанностей.

В документе также подчеркивается: государства-члены ЕС должны ускорить подготовку к плавному переходу от временной защиты. Как считают в Еврокомиссии, этот процесс обязан включать «как возможность перехода к более длительному статусу законного резидента, так и возможности для устойчивых возвращения и реинтеграции на Украине, когда позволит ситуация».

В Еврокомиссии сообщили, что работа в этом направлении уже началась во многих странах Евросоюза. В партнерстве с заинтересованными государствами и украинскими властями ЕК разработает пилотную программу добровольного возвращения и реинтеграции. Ожидается, что она позволит оказать практическую поддержку тем, кто хочет вернуться на Украину.

Теперь решение ЕК должен утвердить Совет ЕС. По данным Еврокомиссии, сейчас в Евросоюзе статус временной защиты имеют почти 4,4 миллиона человек, покинувших Украину. При этом «их число остается стабильным и незначительно увеличивается с 2024 года».

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