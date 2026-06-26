Президент рассказал о модернизации Вооруженных сил

«Это уже веление времени, и всем нам следует находиться в полной готовности, чтобы, будучи во всеоружии, достойно встретить все сложные вызовы современной эпохи, обратить каждую возможность в актив и силу нашего государства. Наша главная задача — сформировать эффективную систему воспитания военных профессионалов. В нынешнее время профессиональные военные должны показывать примеры всесторонне развитых личностей, востребованных на всех участках общественной жизни. Ярким примером такой успешной работы служит Военный колледж имени Шокана Уалиханова, на территории которого мы сегодня находимся. Символично, что в этом году учебное заведение отмечает свой 30-летний юбилей. За эти три десятилетия колледж подготовил более четырех с половиной тысяч высококлассных специалистов сержантского корпуса. Этот уникальный опыт, который получил высокую оценку на международном уровне», — сообщил президент.