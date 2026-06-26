Бастрыкин рассказал об идее ввести уголовную ответственность с 12 лет

Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым тяжким статьям — с 14. Осенью прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет.