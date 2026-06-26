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Бастрыкин рассказал об идее ввести уголовную ответственность с 12 лет

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет.

Источник: РБК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. С такой инициативой он выступил на Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», — сообщил он.

Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым тяжким статьям — с 14. Осенью прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет.