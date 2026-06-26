Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу заявил, что высказывания госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии соглашения на саммите в Анкоридже являются «не очень изящными». По словам министра, на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске обсуждались предложения Вашингтона по Украине, которые были приняты российской стороной.

Источник: Новости Mail

«Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением. Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно», — сказал Лавров журналистам.

Министр подчеркнул, что «факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной». Ответ на вопрос СМИ опубликован на сайте МИД РФ.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше