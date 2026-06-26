Пример дружбы и сплоченности: как Токаев оценил энергию участников сбора «Айбын»

«Как точно подметил легендарный полководец Бауыржан Момышулы, “мужество — добродетель народа”. Служение Родине начинается со стремления к знаниям, бережного отношения к окружающей среде и глубокого чувства ответственности за будущее страны. Именно поэтому настоящий воин должен обладать такими качествами, как эрудиция, милосердие, преданность присяге и твердость духа. В эти дни вы продемонстрировали высочайший пример дружбы, взаимного уважения и сплоченности. Так держать! Искренне поздравляю команды, занявшие призовые места! Безусловно, энергия активной молодежи и совместная работа на единой площадке станут мощным стимулом для углубления партнерства и взаимного доверия между нашими государствами. Храните верность воинскому долгу и чести! Желаю вам крепкого здоровья и успехов! Пусть небо над нашей священной Родиной — Казахстаном — будет ясным, а будущее — светлым!» — подытожил президент.