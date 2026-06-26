Позицию США по Украине нельзя назвать нейтральной из-за поставок оружия.
Соединенные Штаты все-таки поставляют большую часть вооружений на Украину, оказывают ей помощь другими технологиями.
Россия открыта процессу мирного урегулирования на Украине и посредническим услугам.
США с учетом их влияния на ЕС и Украину и искреннего желания Трампа могут помочь мирному урегулированию.
РФ высоко ценит готовность США помочь урегулированию на Украине, пока от нее никто не отказывался.
Эммануэль Макрон не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона», рассуждая, являются ли США нейтральной стороной конфликта на Украине.
Что касается заявлений президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона.
Кремль не слышал заявлений США, которые бы подтверждали, что Вашингтон больше не является нейтральным посредником по Украине.
26 июня вечером у Владимира Путина возможны международные контакты.