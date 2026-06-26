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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 26 июня: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Позицию США по Украине нельзя назвать нейтральной из-за поставок оружия.

Соединенные Штаты все-таки поставляют большую часть вооружений на Украину, оказывают ей помощь другими технологиями.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия открыта процессу мирного урегулирования на Украине и посредническим услугам.

США с учетом их влияния на ЕС и Украину и искреннего желания Трампа могут помочь мирному урегулированию.

РФ высоко ценит готовность США помочь урегулированию на Украине, пока от нее никто не отказывался.

Эммануэль Макрон не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона», рассуждая, являются ли США нейтральной стороной конфликта на Украине.

Что касается заявлений президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль не слышал заявлений США, которые бы подтверждали, что Вашингтон больше не является нейтральным посредником по Украине.

26 июня вечером у Владимира Путина возможны международные контакты.

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