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Путин заявил о важности Союзного государства

МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Союзное государство — прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество РФ и Белоруссии в политике, безопасности и экономике, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительство Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям — в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах, и, разумеется, в экономике», — сказал Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуси.

По словам российского лидера, Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции, на практике способствует углублению сотрудничества в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности.

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