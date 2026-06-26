Песков ответил на слова Макрона об отказе США от нейтральности по Украине

«Если говорить об абсолютной нейтральности, то, наверное, неприменимо. Потому что США поставляют, раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги, большую часть вооружений. То есть этот процесс продолжается. Абсолютной нейтральности, конечно, нет. Но, учитывая влияние США на европейские страны, на Украину и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа и его переговорной команды помочь в выходе на мирное урегулирование, мы остаемся открытыми для самого процесса мирного урегулирования», — заявил Песков.
Так он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который после саммита G7 заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по Украине.
Что касается заявления президента Франции, Песков отметил, что «трудно судить», и добавил, что не думает, что Макрон «может претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона».
«Но каких-то подтверждающих заявлений из США мы не слышали до сих пор», — заключил пресс-секретарь.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что США впервые одобрили документ, в котором Вашингтон признает себя не посредником в украинском конфликте, а прямым партнером Киева.
Москва неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.
Весной 2025 года американский лидер заявлял, что не несет ответственности за конфликт, однако продолжает работать над его урегулированием. При этом он возлагал ответственность за начало боевых действий на Зеленского и своего предшественника Джо Байдена.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июне говорил, что Трамп и его команда, несмотря на противоречивые заявления, искренне стремятся к достижению мира на Украине.