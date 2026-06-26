Песков ответил на слова Макрона об отказе США от нейтральности по Украине

«Если говорить об абсолютной нейтральности, то, наверное, неприменимо. Потому что США поставляют, раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги, большую часть вооружений. То есть этот процесс продолжается. Абсолютной нейтральности, конечно, нет. Но, учитывая влияние США на европейские страны, на Украину и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа и его переговорной команды помочь в выходе на мирное урегулирование, мы остаемся открытыми для самого процесса мирного урегулирования», — заявил Песков.