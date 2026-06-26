Текслер обсудил с челябинскими главврачами модернизацию хирургии и стоматологии

Развивать систему детской стоматологии и повышать ее доступность ранее поручил президент Владимир Путин. Следуя поручению, область укрепляет материальную базу отделений: в прошлом году стоматологическими установками были оснащены кабинеты в Каслях и поселке Увельском. В этом году для районных больниц уже закуплены девять таких установок, а до конца года планируется приобрести еще шесть.