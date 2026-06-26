Politico: основные разногласия на саммите НАТО в Анкаре будут связаны с Украиной

Издание Politico узнало, что поддержка Украины остается самым спорным пунктом, хотя в целом переговоры по проекту декларации «проходят гладко». В проект декларации союзники по НАТО включили военную помощь Украине в размере 70 млрд евро на этот год и обещают как минимум такую же сумму на следующий год. США в этой поддержке, предположительно, участвовать не будут.
Европейцы, согласно Politico, стремятся развивать эти возможности для сдерживания России, но Вашингтон не склонен разрешать им использовать такое оружие. Как напоминает издание, недавно Пентагон отказался отправлять ракеты Tomahawk в Германию, заявив, что Москва может воспринять этот шаг как эскалацию.
Тем не менее ожидается, что на саммите в Анкаре члены НАТО выделят миллиарды долларов на новые контракты на поставку вооружений и на увеличение существующего производства.
Новые многообещающие оборонные сделки, выгодные для США, найдут отклик у президента США Дональда Трампа и позволят Рютте привести «экономические аргументы» в пользу НАТО.
К тому же Рютте заинтересован в том, чтобы заставить европейский ВПК отказаться от дорогостоящих вооружений и перейти к быстрому массовому производству, отмечает Politico.
Также ожидается, что в декларации по итогам саммита члены НАТО вновь назовут Россию долгосрочной угрозой.