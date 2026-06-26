Politico: основные разногласия на саммите НАТО в Анкаре будут связаны с Украиной

Издание Politico узнало, что поддержка Украины остается самым спорным пунктом, хотя в целом переговоры по проекту декларации «проходят гладко». В проект декларации союзники по НАТО включили военную помощь Украине в размере 70 млрд евро на этот год и обещают как минимум такую же сумму на следующий год. США в этой поддержке, предположительно, участвовать не будут.