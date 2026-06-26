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Politico: основные разногласия на саммите НАТО в Анкаре будут связаны с Украиной

В Анкаре 7—8 июля пройдет саммит НАТО. Как и в прошлом году, совместное заявление по итогам встречи будет коротким. Работа над декларацией продолжится «до последней минуты», и основным пунктом преткновения в ней является Украина.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание Politico узнало, что поддержка Украины остается самым спорным пунктом, хотя в целом переговоры по проекту декларации «проходят гладко». В проект декларации союзники по НАТО включили военную помощь Украине в размере 70 млрд евро на этот год и обещают как минимум такую же сумму на следующий год. США в этой поддержке, предположительно, участвовать не будут.

Также предметом споров между США и Европой стало стремление европейских союзников интегрировать в оборону Европы возможности нанесения глубоких ударов.

Европейцы, согласно Politico, стремятся развивать эти возможности для сдерживания России, но Вашингтон не склонен разрешать им использовать такое оружие. Как напоминает издание, недавно Пентагон отказался отправлять ракеты Tomahawk в Германию, заявив, что Москва может воспринять этот шаг как эскалацию.

Тем не менее ожидается, что на саммите в Анкаре члены НАТО выделят миллиарды долларов на новые контракты на поставку вооружений и на увеличение существующего производства.

По мнению генсека НАТО Марка Рютте, это станет «объединяющим звеном», которое, как он рассчитывает, поможет преодолеть внутренние разногласия в альянсе.

Новые многообещающие оборонные сделки, выгодные для США, найдут отклик у президента США Дональда Трампа и позволят Рютте привести «экономические аргументы» в пользу НАТО.

К тому же Рютте заинтересован в том, чтобы заставить европейский ВПК отказаться от дорогостоящих вооружений и перейти к быстрому массовому производству, отмечает Politico.

Также ожидается, что в декларации по итогам саммита члены НАТО вновь назовут Россию долгосрочной угрозой.

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