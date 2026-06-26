Полковник Ходаренок: заявляя о 40-дневной операции СБУ, Зеленский раскрыл гостайну

Ведь что означает сформировать хотя бы один зенитный ракетный полк? Надо получить от промышленности как минимум один полковой комплект той или зенитной ракетной системы, два боекомплекта зенитных управляемых ракет, а самое главное — иметь в наличие необходимое количество специалистов, которых ни за какие 40 дней не выучишь и не подготовишь. Для некоторых военно-учетных специальностей зенитных ракетных войск — это вообще годы обучения и практической работы. А в России всего-навсего одно военное училище, которое занимается подготовкой офицеров для зенитных ракетных войск, и его возможности далеко не беспредельны.