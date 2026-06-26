Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

Как отмечается в сообщении, «26 июня в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Дарий, которому заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с грубым нарушением молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».
В ведомстве подчеркнули, что «Дарию было указано на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года, согласно которой дипломатические курьеры “пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме”, а дипломатическая почта “не подлежит ни вскрытию, ни задержанию”».
Согласно информации дипведомства, 25 июня в аэропорту Кишинева дипломатические курьеры МИД РФ подверглись многочасовому задержанию. Им предъявлялись заведомо неприемлемые и противоправные требования, касающиеся досмотра дипломатической корреспонденции и «добровольной» сдачи мобильных средств связи. В сообщении указано, что «при этом дипломатам посольства России в Молдавии было отказано в допуске в режимную зону аэропорта для оказания консульского содействия прибывшим сотрудникам МИД России». В результате, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны об их прибытии, дипломатические курьеры не смогли въехать на территорию Республики Молдова и были вынуждены вернуться на родину.