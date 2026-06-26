Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

Согласно информации дипведомства, 25 июня в аэропорту Кишинева дипломатические курьеры МИД РФ подверглись многочасовому задержанию. Им предъявлялись заведомо неприемлемые и противоправные требования, касающиеся досмотра дипломатической корреспонденции и «добровольной» сдачи мобильных средств связи. В сообщении указано, что «при этом дипломатам посольства России в Молдавии было отказано в допуске в режимную зону аэропорта для оказания консульского содействия прибывшим сотрудникам МИД России». В результате, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны об их прибытии, дипломатические курьеры не смогли въехать на территорию Республики Молдова и были вынуждены вернуться на родину.