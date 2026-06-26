Путин отметил популярность «Славянского базара»

Глава государства записал видеообращение к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуссии.
«На региональном уровне предпринимаются усилия и для развития гуманитарных контактов, связей между нашими согражданами. Ежегодно проходят сотни совместных творческих мероприятий и проектов в сфере культуры, науки, спорта, образовательных и академических обменов. Неизменным успехом пользуется музыкальный фестиваль “Славянский базар в Витебске”, — сказал Путин в видеообращении.
Он также добавил, что в Смоленске планируется создать информационный центр, который будет предоставлять всем желающим сведения о выставках, презентациях, концертах и других культурных, исторических и мемориальных мероприятиях, намеченных к проведению в России и Белоруссии.
Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в этом году пройдет с 14 по 20 июля.