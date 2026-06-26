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Лукашенко назвал экономику главным приоритетом Беларуси и России

Именно регионы обеспечивают устойчивость Союзного государства перед внешними вызовами, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в видеообращении к участникам XIII Форума регионов Беларуси и России.

Источник: Sputnik.by

Тема нынешнего форума, посвященная экономическому взаимодействию регионов, является крайне актуальной, заявил глава государства.

Он подчеркнул, что уровень развития экономики, укрепление промышленного и аграрного потенциала напрямую влияют на благополучие граждан, безопасность и суверенитет Беларуси и России.

Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает Союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам.

сказал Лукашенко

Президент отметил, что Минск и Минская область, которые в этом году принимают форум, являются сердцем Беларуси. Здесь сосредоточены значительный промышленный, научный и культурный потенциал страны, а также формируется около 50% национального ВВП.

Глава государства особо выделил ключевые промышленные и сельскохозяйственные предприятия региона, продукция которых широко известна и востребована во всем мире, в том числе на российском рынке.

В числе таких флагманов Лукашенко назвал БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, «Интеграл», «Планар» и агрокомбинат «Дзержинский».

Белорусский лидер убежден, что XIII Форум регионов пройдет на высочайшем уровне и станет новой точкой роста для дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

XIII Форум регионов Беларуси и России проходит в Минске и Минской области с 25 по 27 июня. Количество участников Форума превышает 1,5 тысячи человек с обеих сторон.

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